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مجلس مدينة سمنود بالغربية يعلن حاجته لوظيفة "حانوتى" بمقابر المدينة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:18 م
مجلس مدينة سمنود بالغربية يعلن حاجته لوظيفة "حانوتى" بمقابر المدينة
الغربية محمد طارق

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أعلن ديوان عام مركز مدينة سمنود في محافظة الغربية، اليوم، الجمعة، عن حاجته لشغل وظيفة "حانوتي" بنطاق المقابر المخصصة، وفق بنود اشتراطات ومعايير كفاءة من خلال التقديم بالمركز التكنولوجي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بأهمية حسن انتقاء المتقدمين لشغل مهنة دفن الموتى.
 
ومن جانبه أكد إسلام النجار رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، أنه تم نشر اشتراطات في مسابقة التعيين للاختيار" الحانوتي "لمزاولة أعمال دفن الموتى ، موضحًا أن شروط ومعايير الاختيار وفق صحيفة الأحوال الجنائية.
 
وأشار إلى أنه من بين تلك الشروط أن يكون حسن السير والسلوك والتقدم بالفيش الصحيفة الجنائية، وتوفير صورة البطاقة وبيانات محل الإقامة لضمان اختيار الأفضل حفاظا على صالح المواطنين خلال الفترة المقبلة تلبية لرغباتهم.
 
 
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