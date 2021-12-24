اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:49 م
أكرم القصاص
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مجلس النواب الليبى يدعو أعضاءه إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:00 م
مجلس النواب الليبى يدعو أعضاءه إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل فوزى النوير رئيس مجلس النواب الليبى
طرابلس /أ ش أ/

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وجه رئيس مجلس النواب الليبى المكلف فوزى النوير، اليوم الجمعة، الدعوة لكافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التى تقرر عقدها يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق شرقى البلاد.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم .

وفى سياق متصل، جددت بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا التزامها بدعم الانتخابات الليبية واستعدادها على دعم وتعزيز الاجراءات القائمة للوصول بليبيا آخرا إلى بر الأمان والاستقرار.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن البعثة قولها " إن ذكرى الاستقلال هذا العام تتزامن مع أحداث مفصلية فى ليبيا، حيث يعمل الليبيون مع شركائهم لتحقيق انتقال سلمى للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ".

 


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