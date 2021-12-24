اليوم السابع
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لافروف: الحوار الروسى-الأمريكى المتكامل سيضمن الاستقرار العالمى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:32 م
لافروف: الحوار الروسى-الأمريكى المتكامل سيضمن الاستقرار العالمى سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الحوار الهادف بين روسيا والولايات المتحدة، سيضمن الاستقرار العالمى وتسوية النزاعات الإقليمية.

 

وأضاف لافروف - حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "كما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالفعل، فإن روسيا والولايات المتحدة - باعتبارهما أكبر قوتين نوويتين - تتحملان مسئولية خاصة عن الأمن الاستراتيجى للكوكب، ومن شأن إجراء الحوار الكامل بين موسكو وواشنطن أن يعمل بشكل موضوعى على ضمان الاستقرار العالمى وحل القضايا الإقليمية والصراعات".

وأشار لافروف إلى أنه وفقًا لاتفاقيات جنيف، أطلق قادة البلدين آلية تشاور حول الاستقرار الاستراتيجي، مضيفًا "جرى الاجتماعان بين الوفدين الروسى والأمريكى المشترك بين الوزارات بطريقة مهنية وعملية، بالإضافة إلى ذلك، وكما تم الاتفاق عليه فى جنيف، فقد تم استئناف الحوار الروسي-الأمريكى حول أمن المعلومات".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تؤيد التعاون فى مجال أمن المعلومات، الذى يغطى مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا يقتصر على القضايا الفردية.

وفى 17 ديسمبر، أصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية بين موسكو وواشنطن ومسودة اتفاقية لضمان أمن روسيا والدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى (الناتو).

 


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روسيا

أخبار روسيا

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