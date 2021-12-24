اليوم السابع
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كيف تجعل هدايا عيد الميلاد "صديقة للبيئة؟

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:00 ص
كيف تجعل هدايا عيد الميلاد "صديقة للبيئة؟ هدايا عيد الميلاد
كتبت منال العيسوى

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لم يتبق سوى أيام قليلة على على احتفالات عيد الميلاد المجيد، وهو موسم لتبادل الهدايا، ومن يسعى ليصبح أحد أصدقاء البيئة، عليه أن يحول كافة سلوكياته لسلوكيات مرتبطة بالبيئة، هدفها الأول الحفاظ على البيئة.
 
وفى هذا التقرير ندلك على بعض الطرق لتجعل هدايا عيد الميلاد " صديقة للبيئة
1-عند اختيارك هدية عليك أولا أن تبحث عن هدية مصنوعة من خامات مرتبطة بالبيئة، فمثلا يمكنك تشجيع المنتجات المعاد تدويرها، و المصنوعة من بقايا القماش أو التي يسمونها" الباتش وروك" أو الخيامية.
 
2- عند البحث عن هدية عليك أن تبحث عن هدايا يمكن أن تساهم في الحفاظ على البيئة، كشاحن موبايل يشحن بالطاقة الشمسية مثلا، أو شتلة زرع تنتح كمية كبيرة من الأكسجين.
 
3-  لا بد أن تحدد فكرتك عن الهدية قبل شرائها بالالتزام بالمعايير البيئية للهدية هل هي قابلة لإعادة التدوير، هل يمكنها ان تخفض الانبعاثات الكربونية.
 
4- بعد أن تختار هديتك لا بد أن تفكر في العبوة التي ستضعها فيها، وهنا لابد أن تكون من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والحاويات الذكية، والأكياس الورق.
 
 5- كن حريص خلال اختيارك المكان الذى ستضع فيه شجرة الكريسماس مكانا يحمل رسالة للجميع بأن شجرة العيد ميلاد التي اختارتها هي شجرة صديقة للبيئة، بكل ما تحتويه فمثلا الإضاءة من الليد.
 
6- خلال الاحتفال بالكريسماس حاول قدر الامكان أن تقلل حجم المخلفات من البلاستيك والكارتون والزجاج التى تخرج من منزلك فى هذا البوم، فمثلا قلل من استخدام زجاجات المياة الصغيرة واكتفى بزجاجة كبيرة يقتسمها الجميع.

البيئة

الاكياس الورق

هدايا عيد الميلاد

إعادة التدوير

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