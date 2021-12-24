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كتاب الرؤية والإنجاز.. تدريب 118 ألف طالب على إدارة المشروعات الصغيرة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:54 م
كتاب الرؤية والإنجاز.. تدريب 118 ألف طالب على إدارة المشروعات الصغيرة طلاب التعليم الفنى
كتب ـ هشام عبد الجليل

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كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في إتاحة التعليم الفني للجميع، وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
وتضمنت هذه الانجازات
 
إنشاء المدارس
 
1109 مدارس للتعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) تم إضافتها ليصبح إجمـالي مدارس التعليم الفني 2472 مدرسة.
 
16 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تم إنشاؤها بالشراكة مع شركات صناعية كبرى.
 
59 مدرسة داخل مصنع ومزرعة للتعليم والتدريـب المزدوج تم إنشاؤها.

تحسين جودة التعليم الفني

51 تخصصا نوعيا بمدارس التعليم الفني تم إضافتها.
 
40 مدرسة حصلت على الجودة والاعتماد، و5 مدارس تطبق النموذج الياباني.
 
440 منهجاً تفاعلياً تم تحويله (من ورقي إلى إلكتروني) بالتعليم الفني.
 
نحو 65 ألف معلم تم تدريبهم على الحرم التدريبية المختلفة للتنمية المهنية.

زيادة الحالة التنافسية للتعليم.

56 ألف طالب استفاد من برامج التدريب العملي والمهاري.
 
نحو 118 ألف طالب تم تدريبهم على إدارة المشروعات الصغيرة.
 
12 شراكة مع القطاع الخاص PPP تم عقدها في التعليم والتدريب المزدوج.

محو الأمية وتعليم الكبار.

3.3 مليون مواطن تم محو أميتهم، و63.6 ألف شهادة محو أمية تم إصدارها.
 
إعداد خطة إعلان المحافظات الحدودية (شمال سيناء جنوب سيناء- البحر الأحمر- أسوان - مرسى مطروح الوادي الجديد) خالية من الأمية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022.

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