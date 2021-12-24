قبل غلق باب التقديم بساعات.. شروط الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية

كتب عبد الله محمود

تغلق النيابة الإدارية، باب التقديم إلكترونيا أمام الراغبين في الالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية، للخريجين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2019، اليوم الجمعة، حيث كانت النيابة وضعت شروط للمتقدمين للتعيين في الوظيفة إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا وهى:

ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن (جيد).

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى 24 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكتروني لدفعة 2020.

أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأوضحت الأمانة أن تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، الي 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفي الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020, ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

وتابعت الأمانة، سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى 2022/1/1 لدفعة 2019 , وفي الفترة من 8 يناير 2022 وحتي 22 يناير لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم إعلان المواعيد المخصصة لكل جامعة الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من علي الموقع الالكتروني "5 نسخ" .

إحضار جيمع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.

وأوضحت الأمانة أن تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، الي 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفي الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتي 24 ديسمبر لدفعة 2020, ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

وتابعت الأمانة، سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى 2022/1/1 لدفعة 2019 , وفي الفترة من 8 يناير 2022 وحتي 22 يناير لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم إعلان المواعيد المخصصة لكل جامعة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

أحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من علي الموقع الإلكتروني "5 نسخ".

‎أحضار جيمع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكترونى.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.