اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

قبل افتتاحه غدا.. تعرف على محور قوص بقنا لربط شرق وغرب النيل بالصعيد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:14 م
قبل افتتاحه غدا.. تعرف على محور قوص بقنا لربط شرق وغرب النيل بالصعيد محور قوص
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبل افتتاحه غدا السبت ضمن عدد من محاور وطرق الصعيد.. يقدم "اليوم السابع"  في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن محور قوص بمحافظة قنا لربط شرق وغرب النيل وأهميته لأهالى الصعيد خلال التقرير التالى:
 
1ـ طول محور قوص يبلغ 19 كم.
 
2ـ المحور الجديد يشمل على 27 كوبرى ونفق أعلى الترع والمصارف والتقاطعات المرورية لمواجهة الاختنقات المرورية.
 
3ـ المحور يربط شرق وغرب النيل بما يخدم المجتمعات القائمة والجديدة الموجودة على جانبى النيل.
 
4ـ  تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.3 مليار جنيه .
 
5ـ المحور الجديد يربط طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الشرقي بطريق القاهرة – أسوان الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل وطريق القاهرة – أسوان الزراعي الغربى شمال مدينة قوص محافظة قنا.
 
6ـ المشروع سيساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى.
 
7ـ المحور الجديد سيساهم فى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والاماكن الأثرية بالمنطقة.
 
8ـ المحور سيساعد فى الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التى تقوم بنقل المواطنين حاليا من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

محور قوص

قنا

الطرق والكبارى

محاور النيل بالصعيد

كبارى النيل

الكبارى

مشروعات الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:04 ص

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:12 ص

السكة الحديد تستقبل دفعة عربات مجرية قبل نهاية ديسمبر ضمن عقد الـ1300 عربة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:00 ص

السكة الحديد تواصل خطة إخراج العربات القديمة من الخدمة وتستبدلها بعربات تحيا مصر

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:46 م

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:13 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة