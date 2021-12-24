قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى السلوم ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت اللجنة الطبية العليا للاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة مرسى مطروح، قافلة طبية موسعة بالقرى الأكثر احتياجاً في مركز ومدينة السلوم، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين في مختلف التخصصات.



وتضمنت القافلة الطبية تخصصات "العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية"، حيث تقدم القافلة خدماتها العلاجية على نفقة الدولة.



وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد صدقة رئيس قسم الأورام بكلية الطب البشرى ومدير عام المشروعات البيئية بقطاع البيئة بالجامعة نافع حمادة علي.



جاء تنظيم القافلة الطبية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وإشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنسق العام للقافلة الدكتور محمد شعبان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القافلة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي محافظة مرسى مطروح، بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات واستمرت القافلة الطبية الشاملة خلال يومي 23 و24 ديسمبر الحالي، لأهالي مركز ومدينة السلوم، وتم توزيع جميع الأدوية بالمجان تحت إشراف الأساتذة المختصين بالجامعة.



وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أن القافلة الطبية خلال اليوم الأول أمس الخميس، أجرت الكشف الطبي على 1205 حالة من أبناء سيدي براني بمحافظة مطروح، وسط إشادات من جانب المواطنين والأطباء المشاركين ضمن القافلة.



كما تفقد اللواء خالد شعيب ،محافظ مطروح، أعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثة بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ والتي أجرت الكشف على أهالي السلوم خلال يومى الخميس والجمعة من خلال 15 تخصص طبي.



وقدم محافظ مطروح الشكر للقائمين على القافلة على الاهتمام والمشاركة في توفير الخدمات الطبية والكشف الطبي والعلاج وإدراج أي حالات للعمليات مجانا لأهالي السلوم، حيث قامت القافلة بالكشف أمس على 1350 حالة بعياداتها مع استكمال أعمالها اليوم الجمعة.



من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر للجنة الطبية بمجلس الوزراء والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والنائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، على المشاركة الفاعلة في تقديم الخدمات الطبية لأهالي مطروح، مع التوجيه لجميع الأجهزة المعنية بتذليل كافة العقبات وتيسير أعمال القافلة وتحقيق المستهدف الاستفادة منها مع الإعلان عنها للوصول إلى جميع الأهالي بمركز السلوم.



وأوضح الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح يرافقه الدكتور محمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة، استقبل القافلة الطبية الموسعة في مستشفى السلوم المركزي، والتي ضمت عددا من التخصصات الطبية " على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، وتم جرى الكشف المجاني على 861 حالة مع صرف الأدوية.



قافلة طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ



اجراء الكشف الطبي على الاطفال



اجراء الكشف الطبي على طفل



الاطقم الطبية لجامعة كفر الشيخ



التوافد على القافلة الطبية



توافد الاهالي على القافلة



صرف الأدوية مجانا بقافلة جامعة كفر الشيخ