فى طريقها للكوافير.. مصرع عروس وابنة خالتها وشقيق العريس فى حادث بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وهم عروس وشقيق العريس وابنة خالة العروس، قبل قليل، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد، تصادم موتوسيكل يقوده شاب ويركب خلفه بنتين، أصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضار من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية، فلم يستطيع التحكم في الدراجة واصطدم بالسيارة ربع نقل ولقوا مصرعهم في الحال، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر أمنى، إن المتوفيين كانوا على متن دراجة نارية في طريقهم إلى "كوافير" فى مدينة التل الكبير استعدادا لحفل الزفاف ليلا، والذى كان مقرر له اليوم الجمعة، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة في القصاصين الجديدة، والمتوفين هم: أسماء محمد ناجى، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة، وهى عروسة، وابنة خالتها "هاجر توفيق إبراهيم" 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس "محمد فتحى إبراهيم" 23 عامًا، مقيم أولاد صقر بمحافظة الشرقية.