اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:58 م
أكرم القصاص
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غرق 11 مهاجرًا وإنقاذ 90 اخرين كانوا عالقين أمام سواحل جزيرة يونانية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:00 م
غرق 11 مهاجرًا وإنقاذ 90 اخرين كانوا عالقين أمام سواحل جزيرة يونانية عمليات البحث عن ناجين _ صورة أرشيفية
أثينا /أ ش أ/

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أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، إنقاذ 90 مهاجرًا كانوا عالقين أمام سواحل جزيرة براسونيسى جنوب البلاد، مشيرة إلى غرق 11 شخصًا آخرين وانتشال جثامينهم.

 

وذكرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية، أن المهاجرين كانوا على متن قارب جَنح فى البحر المتوسط، وكان يحمل عددًا غير معلوم من المهاجرين، لافتة إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين محتملين كانوا على القارب الذى يُعتقد أنه أبحر من الساحل التركى قاصدًا إيطاليا، فى الوقت الذى تجرى فيه عملية بحث أخرى عن 30 مهاجرًا على الأقل كانوا على متن قارب آخر حملهم من تركيا قبل أن يغرق قبالة ساحل جزيرة فوليجاندروس اليونانية.

 


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