عاكستها.. اعترافات السائق المتهم بمضايقة فتاة داخل ميكروباص فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

اعترف سائق بمضايقته لفتاة استقلت مع سيارته الميكروباص في الجيزة، ولم يتوقع استغاثتها بالمارة، حيث أسرع هربا من المكان.

وأضاف المتهم، أن الفتاة والأهالي وثقوا الواقعة وصوروه، ورغم هروبه من المكان إلا أنه تم القبض عليه بعد الواقعة بدقائق قليلة.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تعرض إحدى الفتيات للمضايقة من شخص أثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بالجيزة وتحديده وضبطه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات بتعرض إحدى الفتيات للمضايقة من قِبل أحد الأشخاص حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" وإستغاثتها بمستقلى السيارة وفراره هارباً.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .