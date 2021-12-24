طقس المنيا الآن.. شمس ساطعة واختفاء الغيوم من أنحاء المحافظة.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا لحالة الطقس بمحافظة المنيا، والتى تشهد طقسا مستقرا فى الساعات الأولى من الصباح مع اختفاء الغيوم من السماء بجميع انحاء المحافظة .

كانت محافظة المنيا قد شهدت أمس ليلة شديدة البرودة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع اختفاء للرياح والتى تنشط بشكل متقطع على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية .

فيما بدأ صباح اليوم بطقس دافئ قليلا مع سطوع الشمس واختفاء الغيوم على مختلف أنحاء المحافظة وكذلك سهولة كبيرة فى الحركة المرورية، على مختلف المحاور الرئيسية والشوارع الرئيسية بالمحافظة، عكس صباح أمس الذى امتد فيه اختفاء الشمس لفترات طويلة طوال النهار مما تسبب فى البروده الشديدة التى شهدتها المحافظة ليلة أمس .

كان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا شدد على المتابعة المستمرة لمخرات السيول الطبيعية والصناعية المنتشرة بالمحافظة وإزالة أى تعديات عليها وتطهير المخرات بشكل مستمر وإزالة الاتربه والرمال الناتجة عن الرياح .

كما حذرت الإدارة العامة للمرور السائقين من السرعات الزائدة خاصة فى ساعات الليل واستخدام النور الخفيف منعا للحوادث .

كما طالبت مديرية الأوقاف القائمين على المساجد بضرورة تنظيف اسطح المساجد تحسبا لسقوط الأمطار.