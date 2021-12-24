طقس الغربية الآن.. أجواء معتدلة وشمس ساطعة.. لايف وصور

الغربية - محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، اليوم الجمعة، لمتابعة حالة الطقس من مراكز ومدن محافظة الغربية، وتحديدا من منطقة كورنيش النيل الرابط بين محافظتي الغربية والدقهلية، حيث شهد طقس اليوم أجواء معتدلة وسطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولي من صباح اليوم .







وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوي بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.



وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل في نطاقه بمراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار.



ووجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر خلال سقوط الأمطار، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.





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