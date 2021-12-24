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طقس الغربية الآن.. أجواء معتدلة وشمس ساطعة.. لايف وصور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:28 ص
طقس الغربية الآن.. أجواء معتدلة وشمس ساطعة.. لايف وصور طقس الغربية الأن
الغربية - محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، اليوم الجمعة، لمتابعة حالة الطقس من مراكز ومدن محافظة الغربية، وتحديدا من منطقة كورنيش النيل الرابط بين محافظتي الغربية والدقهلية، حيث شهد طقس اليوم أجواء معتدلة وسطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولي من صباح اليوم .



وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوي بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل في نطاقه بمراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار.

ووجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر خلال سقوط الأمطار، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.
 

حالة الطقس
حالة الطقس

 

طقس الغربية الأن
طقس الغربية الأن

 

 

طقس الغربية
طقس الغربية

 


 




 


الطقس

الطقس المتوقع

حالة الطقس

الطقس الأن

الطقس اليوم في القاهرة الأن

الطقس في الإسكندرية

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حالة الجو

حالة الطقس في المحافظات

الطقس في المحافظات

الأمطار

الأمطار في المحافظات

الأمطار في القاهرة

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