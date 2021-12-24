طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وجو صحو بالإمارات

وكالات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوَن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: - شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 06:10 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:50 .

وفي بحر عمان الموج مضطرب إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والمد الثاني عند الساعة 01:32 والجزر الاول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:54 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 26 18 80 30 دبي 27 19 75 35 الشارقة 27 18 85 35 عجمان 28 20 80 40 أم القيوين 27 16 80 40 رأس الخيمة 28 18 80 35 الفجيرة 29 22 85 40 العين 26 16 80 35 ليوا 26 15 80 35 الرويس 24 18 85 45 السلع 24 17 85 45 دلما 24 19 80 50 طنب الكبرى 27 20 85 45 طنب الصغرى 27 20 85 45 أبو موسى 27 20 85 45 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم الجمعة، في مملكة البحرين سيكون غائما جزئياً أحياناً وبارداً نسبيا خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 10 إلى 15 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80% والصغرى 20%.