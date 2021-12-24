طرق ومحاور وكبارى عالمية.. تعرف على كوبرى البلينا بسوهاج × 7 معلومات

سوهاج محمود مقبول

شهدت مدينة البلينا بمحافظة سوهاج، فى إطار خطة الدولة لخلق شريان ومحور جديد للتنمية، التشغيل التجريبى لكوبرى البلينا العلوى بتكلفة 257 مليون جنيه خدمة للأهالى وربط الطرق بعضها البعض، لتسهيل عملية النقل والتبادل التجارى بين المراكز.

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وحظى قطاع الطرق بأهمية كبيرة، وظهر من خلال تطوير شبكة الطرق على مستوى المحافظة ومن خلال الكبارى والمحاور المنتشرة على مستوى المحافظة.

مدينة البلينا نالت حظا وفيرا من أعمال التطوير فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث شهدت مدينة البلينا فى إطار خطة الدولة لخلق شريان ومحور جديدة للتنمية إنشاء كوبرى البلينا العلوى بتكلفة 257 مليون جنيه.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول الكوبرى العلوى ضمن خطة الدولة.. تعرف عليها فى 6 معلومات:

1- كوبرى البلينا العلوى يربط بين طريق مصر أسوان الزراعى وطريق ترعة أم الطبول مارا أعلى ترعة نجع حمادى الغربية وشريط السكة الحديد

2- بلغ طول الكوبرى 1834 مترا وعرض 22 مترا.

3- بلغت التكلفة الإجمالية للكوبرى 257 مليون جنيه.

4- يضم الكوبرى 2 حارة بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعى، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادى الغربية.

5- الكوبرى عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبرى من 54 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية.

6- يخدم أكثر من 600 مواطن بالبلينا بالإضافة مركز دار السلام بسوهاج وأبوتشت بقنا.

7 - نسبة التنفيذ للكوبرى بلغت 100% من إجمالى الأعمال الإنشائية.



المدخل الرئيس للمحور



حارة من حارات محور البلينا



محور البلينا من الأعلى



محور كوبرى البلينا العلوى بسوهاج



مطلع محور البلينا