ضبط 23 مخبزا لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية ، مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمراكز كوم حمادة و الدلنجات ورشيد.

وأسفرت الحملات عن ضبط 23 مخبز لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب 180شيكارة دقيق مدعم لبيعه فى السوق السوداء للحصول على مكاسب غير مشروعه، وكذلك تحرير محضر ذبح خارج المجزر لأحد محلات الجزاره و ضبط 14 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

و ضبط كمية من اللحوم المفرومه في احد المطاعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملات عن ضبط لحوم ذبح خارج المجز وتحرير محضر عدم تمكين من ضبط اللحوم. وأسفرت الحملات أيضا عن تحرير محضر تجميع 100 كيلو سكر تموينى مدعم تمهيدا لبيعه فى السوق السوداءللحصول على مكاسب غير مشروعة.

وكذلك تحرير7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخابز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور وعدم نظافه أدوات العجين،‏ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين واحالة محاضر الضبط إلى النيابات المختصة.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بالبحيرة.