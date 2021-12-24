اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مجزر بحوزته ربع طن دواجن ولحوم فاسدة فى القاهرة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:41 م
ضبط صاحب مجزر بحوزته ربع طن دواجن ولحوم فاسدة فى القاهرة دواجن - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على صاحب مجزر بحوزته ربع طن دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر، وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (251 كيلو "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة

اخبار الحوادث

حملة امنية

اخبار عاجلة

لحوم فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لصوص يعترفون لمباحث القاهرة: "بنسرق بطاريات السيارات بعد الضغط على الكابود"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:00 م

متهمون يعترفون لمباحث القاهرة بتصنيع وبيع المشغولات الذهبية المغشوشة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:50 م

متهمة تعترف أمام مباحث القاهرة: "غافلت صاحب محل وسرقت مشغولات ذهبية"

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:35 م

تحرير 4319 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:33 م

تعرف على جهود الداخلية فى ملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة