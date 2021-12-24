اليوم السابع
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ضبط سباك حاول إدخال كمية من المخدرات وهواتف محمولة لصديقه بسجن مركز بنها

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:00 م
ضبط سباك حاول إدخال كمية من المخدرات وهواتف محمولة لصديقه بسجن مركز بنها حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سباك حاول إدخال كمية من المواد المخدرة وهواتف محمول وأقراص مخدرة، لأحد المسجونين المودعين بسجن مركز شرطة بنها، وذلك داخل الزيارة المعدة لصديقه المسجون على ذمة أحد القضايا "سلاح نارى"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وتحريز باقي المضبوطات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط سباك حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بسجن المركز داخل الأطعمة المعدة للزيارة.

 

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث المركز بأعمال التفتيش لمتعلقات وأشخاص الزائرين لذويهم المودعين بسجن مركز شرطة بنها، تمكنوا من ضبط "وليد م ع"، 44 سنة، سباك، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر، وبحوزته 305 أقراص مخدرة، و150 جراما من مخدر الحشيش، و50 جراما من مخدر البانجو، و20 جراما من مخدر الشادو، و4 هاتف محمول، ووصلات شواحن، و15 دفتر بفرة، موضوعين داخل الأطعمة المعدة للزيارة لصديقه السجين "محمود م أ"، 29 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر، والمسجون علي ذمة أحد القضايا "سلاح ناري".

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد إدخالها لصديقه السجين بسجن المركز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

سجن مركز شرطة بنها

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