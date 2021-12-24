ضبط راكب قادما من ألمانيا بحوزته ترامادول فى مطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى





استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.



بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علي الطاهر مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود شرائط دوائية بين طيات الملابس بالحقائب، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط 28 شريطا من عقار الترامادول المخدر باجمالي 280 قرصا.

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت.استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علي الطاهر مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود شرائط دوائية بين طيات الملابس بالحقائب، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط 28 شريطا من عقار الترامادول المخدر باجمالي 280 قرصا.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.