اليوم السابع
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ضبط المتهم بإطلاق النار على ابنة عمه بسبب خلافات أسرية فى منشأة القناطر

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:28 ص
ضبط المتهم بإطلاق النار على ابنة عمه بسبب خلافات أسرية فى منشأة القناطر حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالشروع في قتل ابنة عمه، بسبب خلافات أسرية، بمنشأة القناطر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بطلق ناري، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين للرائد إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن ابن عم المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية من ضبط المتهم.

بمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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