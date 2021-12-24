شخص يطالب مطلقته بتعويض وإسقاط الحضانة لتعديها عليه أثناء تنفيذ حكم الرؤية

كتبت أسماء شلبي

أقام مطلق دعوي تعويض بمبلغ 110 آلاف جنيه، بدائرة التعويضات بأكتوبر وإسقاط حضانة، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد أن ادعي قيامها بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتعرضه للإصابة علي يديها بسبب محاولته تنفيذ حكم الرؤية وفقاً لتسجيلات كاميرات بمحل الرؤية، وشهادة الشهود، وتعرضه أطفاله لسوء المعاملة، والتغيب من الذهاب للمدرسة على يد أهلها.

يؤكد فى دعواه: "مكثت 12 عاما أعاني برفقة زوجتي وطمعها في الاستيلاء على أموالي، والإساءة لي أمام أطفالي، دمرت سمعتي أمام الجيران، وعندما خشيت على حياتي بسبب عصبيتها وتطور الخلافات إلي مد يدها علي طلقتها بعد أن تعرض للضرر البالغ، لتلاحقني بقضايا نفقات تجاوزت 40 ألف شهرياً".

وأكمل: "طليقتي تسئ لي ولأطفالي، ولا تهتم إلا بجمع المال، عندما تغضب تفقد السيطرة على نفسها، وتتسبب فى حالة ذعر للجميع، مما تسبب فى تدهور علاقتنا، لتضيع أموالي علي النفقات، دمرت حياتي، وجعلتني أعيش فى عذاب وأقدمت على الغش والتدليس لمحاولة الزج بي بالسجن، وحرمتني من أبنائي واستولت على منزلي".

وأكد: "رفض حل الخلافات بصورة ودية، لأعيش في جحيم برفقتها بسبب امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي برؤية أطفالي، وتفننها فى الإساءة لي، وملاحقتي بدعاوي حبس".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.