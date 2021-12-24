روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من سوريا في يناير

روسيا اليوم

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا أن روسيا تخطط لاستئناف العمل على إعادة الأطفال الروس من مخيمي "الهول" و"روج" في سوريا.

وأكدت المفوضة أن الجانب السوري أكد لروسيا إدراكه لأهمية هذا العمل، مضيفة أن موسكو حصلت على تأكيدات من قبل الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته ووزير الخارجية والأمن الوطني السوري.

وأضافت أنه تم التواصل إلى تفاهمات حول ضرورة التعاون في هذا المجال مع ممثلي الأكراد.

وقالت خلال الاجتماع المشترك لمقرات التنسيق الروسية والسورية: "نأمل بتنفيذ جميع الاتفاقات التي توصلنا إليها، وفي يناير سنبدأ بالعمل التدريجي لإعادة الأطفال من مخيمي "الهول" و"روج"، وكذلك أخذ عينات الحمض النووي من الأطفال الذين يعتقد أنهم روس".

وكانت روسيا قد قامت بإعادة عشرات الأطفال الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم من روسيا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيمات المسلحة غير الشرعية، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.