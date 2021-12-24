رفع وإزالة 120 حالة إشغال طريق فى حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 120 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما تم مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين.

كما تابع رئيس المدينة انتظام مرور معدات النظافة على المناطق حسب خطة العمل لتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث أعمال رفع المخلفات والقمامة وقطع الأتربة بشارع جسر إسلام والجزيرة المرتفعة وحي مقبل وشارع الجمهورية وشارع عمر الفاروق والروضة وأحمد عرابي وحاتم رشدي وجسر إسلام و شارع حافظ وكورنيش النيل وحلمي الملط، ومداخل المدينة ومخارجها، فضلاً عن جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي بياض العرب وتزمنت الشرقية وباروط وإبشنا وبليفيا وشريف باشا وإهناسيا الخضراء، حيث بلغ إجمالي الناتج من رفع المخلفات والقمامة والأتربة 80 طنا خلال الفترة الصباحية لمنظومة النظافة.