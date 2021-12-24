رصف 227 طريقا و228 شارعا ببنى سويف بتكلفة 575 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف خلال السنوات السبع الماضية ، رصف وإعادة رصف 227 طريق و228 شارع ببنى سويف بتكلفة 575 مليون جنية بأطوال 575 كم، وحسب تقرير لمحافظة بنى سويف استفاد من هذه الاعمال حوالي 200 قرية وأكثر من 800 عزبة ، بهدف ربط الطرق الرئيسية بالطرق الفرعية لتسهيل حياة المواطنين .

من جانبة قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف وأشار المحافظ إلى أن خطة العام المالى الحالي2020/2021 تستهدف أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 45 طريقاً بأطوال 57 كيلو و500 متر، بالإضافة إلى 28 شارعاً بأطوال 9 كيلو متر تقريبا، بإجمالى أطوال 66 كيلو و300 متر لعدد 75 طريق وشارع، وذلك باعتماد إجمالى 124 مليون جنيه منها 114 مليون اعتماد الخطة و10 ملايين جنيه لأعمال التعويضات ورد الشئ لأصله.

وشدد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من الخطة فى التوقيتات المحددة مسبقا، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف ،وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

من جهته، قال المهندس ناصر فراج، إن الخطة الاستثمارية الخاصة بالرصف للعام المالى الحالى 2020/2021 قد تم زيادة مخصصاتها عن خطة العام الماضى 2019/2020 ، مشيرا إلى أنه قد تم طرح الأعمال والإعلان عنها فى الجرائد الرسمية نهاية أغسطس الماضى ثم تلتها أعمال الفتح الفنى منتصف الشهر الجارى ، فيما يجرى حاليا إنهاء أعمال البت والإسناد للمقاولين والتى من المتوقع الانتهاء منها منتصف أكتوبر القادم ، على أن يتم الإسناد للمقاولين والبدء فى أعمال الرصف بنهاية أكتوبر 2020 .

كما أشار مدير الطرق إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالاستجابة لمطالب المواطنين برصف و رفع كفاءة الطرق أو الشوارع ببعض المناطق، فقد أُدرج بخطة العام الماضى رصف طريق المقابر بالعلالمة من الطريق الدائرى بطول 400متر وبتكلفة 700 ألف جنيه،بالإضافة إلى رصف سوق ترعة البوصة باعتماد 680 ألف جنيه تقريباً ، حيث تتم حاليا أعمال الرصف تمهيدا لنقل سوق إليه ، وفتح الشارع لتيسير الحركة المرورية للمركبات أو المشاه،وذلك بخلاف التوسعات التى تمت أمام مساكن الطيارين بطريق الكورنيش ضمن خطة إضافية للرصف خارج الخطة الاستثمارية ، حيث تمت أعمال التوسعة وإنشاء سور بديل ضمن خطة تطوير منطقة وطريق الكورنيش .