رئيس وزراء فلسطين يصف دهس مستوطن لامرأة بـ"إرهاب دولة منظم"

رام الله /أ ش أ/

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم الجمعة، إن استشهاد امرأة فلسطينية نتيجة دهسها من قبل مستوطن فى بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، جريمة تندرج فى إطار إرهاب الدولة المنظم الذى يستهدف ترويع أصحاب الأرض الأصليين.

وأضاف أشتية، فى بيان صحفي، أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون للترويع من قبل المستوطنين، بحماية وإسناد من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى ما تعرضت له على بلدة برقة فى شمال نابلس الليلة الماضية على سبيل الذكر لا الحصر.

وتشهد المُحافظات الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة وخاصة نابلس والخليل تصعيدًا غير عادى من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" الأسبوع الماضي. وليل أمس /الخميس/، هاجم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين فى برقة بمحافظة نابلس الشمالية.

واستغاثت المساجد بالمواطنين الفلسطينيين لصد عدوان المُستوطنين والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم، حيث هاجم المستوطنون المنازل بالحجارة وكسروا نوافذها وألحقوا أضرارا بالغة بها.