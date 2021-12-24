رئيسة وزراء السويد تهنئ العالم بعيد الميلاد: أتمنى سلام لتفرحوا مع المقربين منكم

كتب محمد تهامى زكى

هنأت ماجدالينا أندرسون، رئيسة وزراء السويد، العالم عامة والشعب السويدى خاصة، بعيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية للجميع الناس فى العالم لحظات من السعادة والسلام خلال الاحتفالات بالأعياد مع المقربين منهم.

وكتبت ماجدالينا، عبر حسابها على انستجرام: "أتمنى لكم جميعًا لحظات من السلام فى عيد الميلاد لتفرحوا مع المقربين منكم مهما كنتم وأينما كنتم، عيد ميلاد سعيد ومجيد".





وبدأت الأسرة الملكية فى السويد إطلاق مظاهر الاحتفال بالعام الجديد، حيث احتفلت الأميرة السويدية مادلين، بنشر صورة رسمية جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، لتهنئة الشعب السويدى ومتابعيها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، والعام الجديد.

وظهرت الأميرة مادلين وزوجها وأطفالهما الثلاثة، يرتدون أزياء أنيقة تتناسب مع فترة الاحتفال بعيد الميلاد، وظهر فى خلفية الصورة شجرة الكريسماس، وعلقت الأميرة مادلين على الصورة التى نشرتها عبر إنستجرام "نتمني للجميع عيد ميلاد سعيد، كل التوفيق فى عام 2022".