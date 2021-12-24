دراسة توضح العلاقة بين تناول الألياف في نظامك الغذائي وعلاج سرطان الجلد

فاطمة ياسر

قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف بعض الأشخاص الذين يعانون من سرطان الجلد في الاستجابة للعلاج المناعي، وذلك وفقًا لدراسة جديدة قادها باحثون في مركز أبحاث السرطان في المعهد الوطني للسرطان (NCI) بأمريكا، ونشرت في موقع " medicalxpress".

أشارت الدراسة إلى أن المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد والذين خضعوا للعلاج المناعي ويتناولون 20 جرامًا يوميا من الألياف الغذائية ظلوا فترة أطول دون أن يتطور مرضهم.

وقال الدكتور جورجيو ترينشيري ، رئيس مختبر علم المناعة التكاملي للسرطان في مركز أبحاث السرطان التابع للمعهد القومي لأبحاث، و أحد مؤسسي المعهد القومي للسرطان، أنه تشير البيانات إلى أنه يمكن للشخص أن يستهدف تكوين ميكروبيوتا الأمعاء ويؤثر على قدرة المريض بسرطان الجلد على الاستجابة للعلاج المناعي، ويمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالألياف ، مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات، إلى تحسين قدرتك على الاستجابة للعلاج المناعي.

يساعد العلاج المناعي علي استعادة القدرة الطبيعية لجهاز المناعة والتعرف على الخلايا السرطانية وقتلها، وأشارت العديد من الدراسات إلى أن تكوين البكتيريا في الأمعاء قد يؤثر على الاستجابة للعلاج المناعي، ولذا فإن تناول مريض سرطان الجلد الأطعمة الغنية بالألياف يساعدهم على الشفاء.

وأشارت الدراسة، أن العلاقة بين تناول الألياف والاستجابة للعلاج المناعي لم تكن واضحة ومع ذلك ، أظهرت دراسة حديثة بقيادة الدكتور Romina Goldszmid ، Ph.D. ، من مركز أبحاث السرطان التابع للمعهد الوطني للسرطان ، أن الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالبكتين ، وهو ألياف وفيرة في التفاح ، كانت قادرة على درء نمو الورم عن طريق التنشيط.

وأضاف، أنه من بين 128 مريضًا كان تناولهم للألياف الغذائية معروفًا ، أولئك الذين أبلغوا عن تناول ما لا يقل عن 20 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا عاشوا لفترة أطول دون أن يتطور مرض السرطان لديهم من هؤلاء، و الذين تناولوا كميات أقل من الألياف الغذائية كل زيادة بمقدار 5 جرام في المدخول اليومي من الألياف الغذائية تقابل 30٪ خطر أقل لتطور المرض.