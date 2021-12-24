وقال بوليشوك في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:" لقد عُقدت سبع مناورات مشتركة بين كييف ودول حلف شمال الأطلسي في العام الحالي، بما فيها مناورات "ديفيندر يوروب"، والتي تعد أكبر مناورة خلال ربع قرن".



وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أن نطاق مناورات أوكرانيا وحلف "الناتو" والمنطقة، التي تشملها ومدتها الزمنية، في تزايد دائم وجميع هذه التدريبات تربطها فكرة واحدة تحمل اتجاها معاديا لروسيا".