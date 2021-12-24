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خريطة الملقحين بالجرعات الأولى والثانية لـ"فاكسين" كورونا × 5 معلومات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:00 ص
خريطة الملقحين بالجرعات الأولى والثانية لـ"فاكسين" كورونا × 5 معلومات لقاحات كورونا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة الملقحين بالجرعات الأولي والثانية لفاكسين كورونا في مختلف المحافظات علي مستوى الجمهورية.
 
اليوم السابع يستعرض بالأرقام خريطة الملقحين بالجرعات الأولي والثانية حتي الآن في مراكز اللقاحات.
 
1- إجمالي الذين تلقوا الجرعة الأولي من لقاح كورونا بلغ 33.778.817 جرعة.
 
2- إجمالي الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا بلغ 20.094.696 جرعة.
 
3- بلغ إجمالي الجرعات المستهلكة 53.873.513 جرعة.
 
4- معدل التطعيمات اليومي في مراكز اللقاحات حاليا 353.130 جرعة يومياً.
 
5- هناك ما يزيد على 62 مليون جرعة متاحة حاليا.

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