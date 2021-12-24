خدمات متكاملة تقدم على أرض شمال سيناء للأيتام بدار الرعاية المتكاملة

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاهتمام برعاية الأيتام وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم، علاوة على توفير فرص تعليمهم وتقديم الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة لهم.

وأشار المحافظ، إلى أن الملعب الذي جري افتتاحه لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والألعاب الترويحية، لافتًا إلي قيام مديرية الشباب والرياضة بإهداء الدار عددا من الأدوات الرياضية، من بينها كرات القدم والسرعة والمضرب بجانب تنس الطاولة.

وأضاف كليب راشد، أن هناك تعاونا بين مديرية الشباب والرياضة ودار الأيتام فيما يتعلق بالشباب والرياضة، لافتًا إلى أن افتتاح الملعب يأتي في إطار هذا التعاون.



بدوره أكد المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس إدارة الجمعية التى تتبعها دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، أن دار الرعاية المتكاملة للأيتام هى الوحيدة على مستوى محافظة شمال سيناء التى ترعى الأيتام، وخاصة مجهولى النسب، وتتولى رعايتهم منذ استلامهم من الجهات المعنية، وتقوم بتسجيلهم وتسميتهم وتربيتهم وتعليمهم حتى سن الشباب ليشقوا طريقهم فى الحياة بعد ذلك، سواء داخل الدار أو توفير أسر بديلة لهم.

وأضاف، أن الدار تخدم نحو 31 طفلا وطفلة من مجهولى النسب، وتم تسميتهم وتسكينهم فى الدار تحت رعاية مكثفة ودائمة على مدار 24 ساعة يوميا، شاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها، منهم بعض الأطفال الرضع وآخرين يتلقون تعليمهم فى المدارس الموجودة فى المنطقة.

وأشار إلى أن الجمعية التى ترعى الدار تتلقى الدعم من تبرعات أهل الخير والتضامن الاجتماعى، وأن الجمعية ترعى عدد آخر من الأطفال اليتامى داخل أسرهم، وتقدم المساعدات إلى الأسر المحتاجة والفقيرة، علاوة على مساعدات عينية لعدد آخر من الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المناسبات.



كما تضم الجمعية صندوقا دوارا لإقراض الأسر المحتاجة والفقيرة، وخاصة أسر الأيتام لمساعدتها على إقامة المشروعات الإنتاجية بقروض ميسرة من الجمعية بقيمة 500 إلى 2000 جنيه فى المرة الواحدة، وتسدد على أقساط ميسرة من عائد الإنتاج، ويمكن تجديد القرض أكثر من مرة لمساعدة الأسرة على إقامة المشروعات الإنتاجية لزيادة دخل الأسرة، وهذا الصندوق ممول من التضامن الاجتماعى بقيمة 30 ألف جنيه.