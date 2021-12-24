خدمات غير مسبوفة لأهالى أرض الفيروز.. مصانع أسمنت وقرى للصيادين بشمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مناطق شمال ووسط سيناء، إنشاء مصنع أسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 7 ملايين طن سنويًا بالعريش، ومصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بطاقة إنتاجية تبلغ 2500 طن سنويًا بالقنطرة شرق، ومجمع مصانع الرخام بجفجافة، الذى تم إنشاؤه على مساحة 3 ملايين متر مربع.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة شمال سيناء ، إلى أن مشروعات هامة اخرى تشهدها المحافظة ومنها انشاء 8 قرى للصيادين والتجهيز لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان بإجمالى تكلفة 3.5 مليار جنيه، وتطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء بتكلفة تبلغ 120 مليون جنيه/ والتجهيز لاستزراع ما بين 70 إلى 100 ألف فدان وريها عبر سحارة سرابيوم، وتقول البيانات إنه تم استصلاح 275 ألف فدان من إجمالى 400 ألف فدان بمشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليارات جنيه.

ويعد مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء الذى تنفذ أعماله على مرحلتين أعمال المرحلة الأولى تبلغ تكلفتها 6 مليارات جنيه لإنشاء البنية القومية للرى والصرف بمناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق رابعة وبئر العبد وإنشاء قرى التوطين، وأعمال المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها17 مليار جنيه، وتشمل أعمالها إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف الفرما والأعمال الصناعية عليه بمنطقة سهل الطينة واستكمال إنشاء البنية القومية والأساسية لاستصلاح واستزراع المناطق المقررة.

وتنفيذ مشروع المحسمة الذى يهدف إلى توصيل مليون متر مكعب من المياه المعالجة من مصرف المحسمة إلى شرق القناة لزراعة 50 ألف فدان ضمن استراتيجية تنمية سيناء ويتكون المشروع من "سحارة- محطة المعالجة- أعمال مسار مصرف المحسمة بالجهة الغربية- إنشاء عدد 2محطة رفع على مصرف المحسمة".