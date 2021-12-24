ختام مهرجان جامعة المنوفية المسرحى بعرض مدينة الثلج والقنان أحمد ماهر يرأس لجنة التحكيم

المنوفية - محمد فتحى

اختتمت فاعليات المهرجان المسرحي لجامعة المنوفية الذي أقيم علي مسرح كلية الحقوق في الفترة من 11 وحتى 23 من ديسمبر الحالي بعرض مسرحي لكلية الاقتصاد المنزلي بعنوان" مدينة الثلج".

وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور شريف صبري عميد الكلية، الدكتور رشدي عيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايهاب فاضل مستشار اللجنة الفنية، الدكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، سامي بدر مدير ادارة رعاية الشباب، نجاة فاروق مسئولة النشاط الفني بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

المسرحية من تأليف محمود جمال حديني ،اعداد واخراج فاطمه الفقي.

وقام بالتمثيل فيها كل من : ميرنا وليد، منار صبري، أميرة راضي ،أميرة سامي ، أيه عبد الونيس ،أسماء زيد، إسراء النادي ،محمد أبو جندي، على محمود، رينية ناير ،محمود عبد المقصود ، مهرائيل ايمن، روضه حجازي، الاء الحجار، سهيله ابو نسب ، تسنيم دياب ، مريم الطناني ،عبد الله شوقي، ندى المهدي ، نورهان سليط ، خالد الدهشان.

كما ضمت لجنة التحكيم، الفنان القدير أحمد ماهر رئيس اللجنة، والدكتور عادل أنور، والدكتور محمد عبد المنعم.

وأشاد الحضور بالعرض المتميز، والمستوى الراقى لفريق مسرح الكلية، وأثني الجميع علي أداء الفريق، والمجهود المتميز والروح الأسرية بين الجميع ،كما أشاد الدكتور رشدي عيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأداء فريق مسرح الكلية، مؤكد دعم إدارة الكلية الكامل لجميع الأنشطة الطلابية بالكلية، وتشجيع الطلاب وحرصهم علي التواجد بين ابنائهم الطلاب مهنئين فريق المسرح بالكلية علي الجهد المبذول والأداء المتميز.