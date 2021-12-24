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حياة كريمة.. ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت "الليلة الكبيرة" فى القرى الأكثر احتياجا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:17 ص
حياة كريمة.. ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت "الليلة الكبيرة" فى القرى الأكثر احتياجا ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت "الليلة الكبيرة" بالقرى
الأقصر – أحمد مرعى

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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى الصعيد برئاسة محمد إدريس، فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى ومراكز محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئيسية "حياة كريمة " للوصول للمناطق الأكثر إحتياجا، أوبريت "الليلة الكبيرة" على مسرح قصر ثقافة حوض الرمال وقصر حاجر العديسات، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ويقول محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، أن أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، عرائس ناجى شاكر، ديكور مصطفى كامل، إخراج صلاح السقا، منفذ ديكور عمر الشاذلى، شئون فنية محمد حسنى، صوت إيمان مصطفى، إضاءه إبراهيم فتح الله، ميكانيست صلاح البحيرى، عصام قطب، ميكانيزم سيد زيدان، تحريك عماد أنور، ياسر أحمد، هشام طلعت، سيد رستم، عيد مسعد، هانى عزالدين، محمد لبيب، محمد سلام، والأوبريت صورة غنائية تصور الحالة الشعبية لليلة المولد فى التراث المصرى وتصور فقرات البلياتشو وشجيع السيما والذكر والتحطيب والبائعين والألعاب الشعبية وينتهى الأوبريت بأذان الفجر

وفى نفس السياق نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، حيث عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "مزايا وعيوب التكنولوجيا"، وتحدثت هدير منتصر عن أهم مزايا التكنولوجيا في العصر الحديث وعيوبها وسلبياتها، كما قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة عن"الأمم والأخلاق" وأوضح يحيى بحر أن الأخلاق هى الحياة التى من خلالها يتم خروج كل الطرق المؤدية إلى النجاح وإذا غابت عن أى أمة فإن عمرها قصير وليس هناك أى سيطرة على الأخلاق من خلال الرأسمالية لكى تجعلها تسير نحو أهدافها، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر مجلة حائط عن أعياد الكريسماس نفذها سهرى سباق.

ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (1)
ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (1)

 

ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (2)
ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (2)

 

ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (3)
ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (3)

 

ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (4)
ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (4)

 

ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (5)
ثقافة الأقصر تطلق مسرح التجوال بأوبريت الليلة الكبيرة (5)

 


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