حملات مكثفة بالدقهلية لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع

الدقهلية- شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدن، فقد استمر تنفيذ الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح تقرير اللجنة أنه تم إزالة العديد من الاعلانات غير المرخصة وغير مطابقة لشروط ومقاييس للائحة الجديدة للإعلانات وذلك بمدينة شربين باشراف المحاسب طارق شكري رئيس المركز وبمشاركة أحمد هلال نائب رئيس المركز ورشا أحمد مدير إدارة الإعلانات بديوان عام المحافظة ومسؤولي الإدارة ومسؤولي الإشغالات بمركز شربين.

وفي ذات السياق تم متابعة تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات الغير مرخصة بشوارع مدينه السنبلاوين باشراف المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز وبمشاركة ، فتحي حسن نائب رئيس المركز ومسئولي الاشغالات وفريق العمل الميداني بالمركز وتم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين..

يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة الجديدة التي تم إقرارها لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

وكان محافظ الدقهلية أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.