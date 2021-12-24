حكومة جزر سليمان تقبل مساعدة الصين فى تعزيز شُرطتها عقب الاضرابات الأخيرة

هونيارا /أ ش أ/

أعلنت حكومة جزر سليمان، اليوم الجمعة، أنها مستعدة لتلقى مساعدة من الصين تهدف إلى "تعزيز" شرطة الجزر بعد الاضطرابات التى شهدتها البلاد فى الأشهر الأخيرة.

وذكرت شبكة "إس بى إس " الإخبارية الأسترالية أنه سيسافر المسؤولون الصينيون إلى جزر سليمان لتوفير معدات مكافحة الشغب ولتدريب الشرطة المحلية فى محاولة لتعزيز الدفاع ضد الاحتجاجات المدنية.

وقالت حكومة جزر سليمان ،فى بيان لها،: " إنها وافقت على قبول عرض جمهورية الصين الشعبية لتزويدنا بمعدات مكافحة الشغب وستة ضباط اتصال شرطة لتجهيز وتدريب قوة الشرطة الملكية لجزر سليمان بمجموعات مهارات استكمالا للتدريب الجارى الذى يتم تلقيه فى إطار المساعدة الثنائية الحالية" .

وأضاف البيان أن "معدات مكافحة الشغب التى سيتم نقلها جواً إلى البلاد تشمل الدروع والخوذ والهراوات وغيرها من المعدات غير الفتاكة التى ستعزز قدرة شرطة جزر سليمان فى مواجهة التهديدات المستقبلية".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى حرض فيه سكان جزر سليمان على موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة فى نوفمبر الماضى بسبب تعاملهم مع جائحة كورونا، فضلاً عن تحول الولاء من تايوان إلى الصين فى عام 2019.

ودعا السكان إلى استقالة رئيس الوزراء ماناسيه سوغافارى وسط تصاعد أعمال العنف والنهب والحرق المتعمد فى هونيارا عاصمة الجزر، مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

واستجابت أستراليا بسرعة لطلبات حكومة سوغافارى لتقديم المساعدة، وعرضت 73 من الشرطة الفيدرالية الأسترالية و 43 من أفراد قوات الدفاع الأسترالية لنزع فتيل العنف على الأرض.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية فى بيان إن أستراليا كانت سريعة فى ردها على تصعيد العنف فى هونيارا فى 25 نوفمبر، إلى جانب شركاء آخرين فى المحيط الهادئ مثل فيجى ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "منذ ذلك الوقت، نجح شركاء عائلة أستراليا والمحيط الهادئ فى دعم قوة الشرطة الملكية لجزر سليمان للحفاظ على وضع مستقر وهادئ".

وتابع: "نحن ندرك مشاركة الصين المتوقعة فى قطاع الأمن فى هونيارا، هذه مسألة تخص حكومة جزر سليمان "، جدير بالذكر أن أستراليا قادت فى السابق مهمة حفظ سلام فى جزر سليمان من 2003 إلى 2017.