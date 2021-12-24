حصاد 2021.. تطوير مسار محطتى رحلة العائلة المقدسة فى أسيوط الأبرز

هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على مواصلة الجهاز التنفيذي بمحافظة أسيوط تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة وتطوير واحلال وتجديد أخرى لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت المحافظة خلال عام 2021 وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات والانتهاء من تنفيذ أخرى واستكمال مشروعات في القطاعات المختلفة، فضلاً عن الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تم تقديمها خلال هذا العام المنصرم لتحسين تلك القطاعات في عاصمة الصعيد "أسيوط".

وحظى قطاع السياحة، باهتماماً كبير، حيث استكمال أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحطتي مسار رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة وهما "الدير المحرق بقرية مير التابعة لمركز القوصية ، ودير السيدة العذراء مريم بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط"، وذلك ضمن 25 موقع لرحلة العائلة المقدسة بمصر بطول 3500 كيلو متر قطعتها العائلة المقدسة ذهابًا وإياباً خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة لما يحمله من خير لمصر واقتصادها القومي بعد الترويج السياحي له عالمياً فضلاً عن كونه جزء هام من ثقافة وتاريخ الوطن.

وتفقد محافظ أسيوط العديد من الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وتابع جهود المحافظة المستمرة لزيادة أعداد الوفود السياحية والزائرين للمحافظة وتوفير كل سبل الراحة له،م لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الأماكن السياحية الهامة والترويج السياحي لها حفاظاً على الإرث الإنساني ولتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً إنه تم زيارة عدة طرق بالمسار ودير السيدة العذراء بدرنكه الذي يوجد به كنيسة المغارة التى تعتبر من أقدم الكنائس على مستوى العالم والتى مكثت فيها العائلة المقدسة بضع أيام، فضلاً عن كنيسة المنارة ومجموعة من الصور والمقتنيات والأيقونات القبطية التاريخية والدينية ويصل أعداد زوارها إلى 4 مليون زائر سنوياً من مختلف المحافظات وبعض الجنسيات على مستوى العالم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة وتوفير الخدمات والامكانات اللازمة للزائرين والسائحين وتسهيل الزيارة عليهم .

وأوضح أنه تم إنشاء 4 بوابات للأديرة "الدير المحرق بالقوصية ، دير العذراء بدرنكة" وتطوير وترميم البوابة الخامسة ذات تصميم وطراز مميز بحيث يحمل طابع الحداثة والتاريخ ويتماشى مع الطابع الأثري لبيئة المسار ، وعمل 35 لوحة إرشادية ومعلوماتية باللغتين العربية والانجليزية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة وذلك لتسهيل عملية الوصول من أي مكان سواء الطريق الزراعي او الصحراوي الغربي والشرقي أو طريق الجيش وكافة الطرق الداخلية حول نقاط المسار و7 لوحات آخرى تحوي نبذة مختصرة للتعريف بنقاط المسار تم وضعها في أماكن متفرقة داخل ديري المحرق ودرنكة كوسيلة تثقيفية للزائرين بالاضافة إلى زيادة عدد من أعمدة الكهرباء والإنارة وصيانة ورفع كفاءة أعمال الإنارة السابقة على الطرق المؤدية للمحطتين فضلاً عن العمل على توسعة وتدعيم وانشاء بلدورات علي جانبي الطريق المؤدي لدير درنكة.

كما تم توسعة وازدواج وتكسية وعمل سور علي طريق البر الأيسر لترعة القوصية بطول 1 كم والمؤدية إلى دير المحرق تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري ، ورصف 4 كم من طريق "بني قرة ـ بلوط" المؤدي لدير المحرق بالقوصية ، ورصف طريق كوبري ابو حار مروراً بقرية المنشأة الكبري من الناحية الجنوبية لدير المحرق بطول 3 كم ، ورصف الطريق المؤدي لدير المحرق من الناحية الغربية إبتداءاً من طريق الإذاعة والتلفزيون وحتي بوابة الدير بطول 2 كم ، واستكمال رصف طريق المنشأة الكبري/منشأة خشبة من الناحية الجنوبية لدير المحرق بطول 2 كم ، واستكمال رصف الطريق من كوبري محمود فنجري حتي مدخل التمساحية وحتي مدخل دير المحرق بطول 1 كم بالاضافة إلى رصف طريق من كوبري الأنصار حتي مدخل دير المحرق بطول 1 كم ، ورصف طريق كاروت بطول 4.25كم فضلاً عن صيانة طريق دير درنكة - أسيوط الزراعي عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري.

وبالتعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لتطوير المسار تم دهان سور جبانة المسلمين وجبانة المسيحيين علي طريق دير العذراء بجبل أسيوط الغربي بطول 1 كم وتشجيره، وعمل حدائق عامة بالطريق المؤدي لدير العذراء بجبل أسيوط الغربي وإنارتها، وتجميل المداخل علي جانبي الطريق المؤدي لدير العذراء بجبل أسيوط الغربي فضلاً عن تجديد السور الخارجي لدير المحرق.

واستقبلت المحافظة خلال عام 2021 عددا من الوفود السياحية "الرومانية ، والألمانية" لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة، فضلاً عن تنفيذ برنامج "أعرف بلدك" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة "الاتحاد الإقليمي بمراكز الشباب" عن طريق نشر الوعى السياحي وعمل برامج سياحية لزيارة مناطق الجذب السياحي بنطاق المحافظة للشباب، وندوات تثقيفية لرفع الوعي السياحي والثقافي لهم بالتعاون مع الجهات المعنية.