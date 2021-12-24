حصاد الطرق بالأقصر فى 2021.. رصف 82 كيلو بالمدن بتكلفة 224 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه خلال عام 2021 بقطاع الطرق تم القيام بأعمال الرصف وإعادة تمهيد الطرق بكافة أرجاء المحافظة بإجمالى 224 مليون جنية بإجمالى أطوال 82.31 كيلو متر على مستوى المحافظة بأكملها، وذلك فى العام المالى 2020/2021.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه شملت خطة قطاع الطرق بالأقصر خلال العام الماضي، ما يلي:- (مدينة الأقصر تم داخلها رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 48.36 كيلو بتكلفة 117 مليون جنية – مركز ومدينة القرنة تم داخله رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 3.750 كيلو بتكلفة 22 مليون جنية – مركز ومدينة البياضية تم داخله رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 5.950 كيلو بتكلفة 23 مليون جنية – مركز ومدينة الزينية تم داخله رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 6.500 كيلو بتكلفة 12.700 مليون جنية – مركز ومدينة الطود تم داخله رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 2.100 كيلو بتكلفة 4 مليون جنية – مركز ومدينة إسنا تم داخله رصف وإعادة تأهيل طريق بطول 15.650 كيلو بتكلفة 45.300 مليون جنيه).

وأوضحت محافظة الأقصر، أنه جارى العمل بخطة رصف الطرق للعام 2021/2022، حيث يتم إنشاء ورصف ورفع كفاءة شوارع المحافظة بتكلفة 107 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 35 %، أما خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى عام 2020-2021 بقيمة 205 مليون جنيه، وجارى أعمال مشروع رفع كفاءة طريق قنا/ الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كم (مرحلة 2) بطول 36 كم بنسبة تنفيذ 97 % وبقيمة تعاقدية 101 مليون جنيه، وجارى أعمال مشروع رف عكفاءة طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى بطول 36 كم (مرحلة 2) بطول 36 كم بنسبة تنفيذ 97 % وبقيمة تعاقدية 101 مليون جنيه، وجارى إنشاء إزدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقي (مرحلة 2 قطاع أول)بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 35 % وبقيمة تعاقدية 11.9 مليون جنيه، وجارى معالجة إنهيارات طريق إسنا/السباعية الزراعى الغربى بتكلفة 75 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 23% ، وجارى تنفيذ إزدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الثانية- قطاع 2) بطول 12 كم بتكلفة 73.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80%، وجارى عمل إزدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الثانية- قطاع 3) بطول 6 كم بتكلفة 37.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 87%.