حصاد الأقصر فى 2021.. تطوير الكورنيش و4 ميادين بـ185 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر حصاد المشروعات بالمحافظة خلال عام 2021، ومنها تطوير وتجميل الكورنيش العلوى والسفلى و4 ميادين وتطوير ساحة سيدى أبو الحجاج والمرسى السياحى والسوق السياحى بتكلفة مالية قدرها 185 مليون جنيه، وجارى مواصلة العمل لتجميل مدينة الأقصر بصورة دائمة لخدمة حركة الأفواج السياحية من حول العالم.

وقالت المحافظة، فى بيان صحفى، إنه بالنسبة للكورنيش تم إنهاء الجزء العلوى والسفلى بنسبة تنفيذ 100% بطول 1700م، وفى الميادين الرئيسية تم إنهاء تطوير ساحة سيدى أبو الحجاج وميدان مرحباً وميدان الشيراتون وميدان الإيبروتيل والسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة الطفل، وتم نهو مرسى جديد بمنطقة المستشفى العام يستخدم كمرسى سياحى، بالإضافة إلى مرسى لمعدية الأهالى حالياً، وتم شراء عدد 2 مركب (عبارة نهرية) بتكلفة 16 مليون جنيه، لاستخدامهما كأتوبيس نهرى للتنزه بالنيل للأهالى والسائحين، وتم تجهيزهما وتمت الموافقات الخاصة بالتراخيص.

كما تم افتتاح طريق الكباش الذي يعتبر أقدم طريق ديني يقوم بالربط بين مكانين مقدسين هما معبد الأقصر ومعابد الكرنك على امتداد طولى إلى 2700 متر ويحوي على ما يقرب من 1096 تمثال لأبو الهول برأس كبش، بدأ العمل بالمشروع عام 2004، ثم توقف العمل بالمشروع فى 2011، وتم استئناف العمل فى يونيو 2018، وذلك عقب صدور القرار رقم 201 لسنة 2018 ونزع الملكية لمنطقة أبو عصبة بنسبة تنفيذ 100%، حيث تم افتتاح الطريق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي تم بنجاح مبهر ليكون إضافة للافتتاحات العالمية التى تمت مؤخراً والخاصة بقطاع الآثار المصرية، والتى أظهرت عظمة مصر وليكون المتحف المفتوح الوحيد فى العالم الذي يصل طوله إلى 2700 متر.