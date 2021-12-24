اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:58 ص
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حريق محدود بمؤسسة تأهيل سلوكى فى الإسماعيلية.. والحماية المدنية تسيطر على النيران..لايف

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:38 ص
حريق محدود بمؤسسة تأهيل سلوكى فى الإسماعيلية.. والحماية المدنية تسيطر على النيران..لايف موقع الحريق
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من موقع حريق محدود في أحدى مؤسسات التأهيل السلوكي، وعلاج الأدمان "الخاصة" في حى الأسرة بالإسماعيلية، دون إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة علي الحريق المحدود دون إصابات.

 تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير  الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من إدارة الحماية المدنية بوجود بلاغ حريق في مخزن بناحية حي الأسرة بدائرة قسم أول، ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء خالد كامل، بسيارتي إطفاء إلي مكان الحريق وتم السيطرة عليه بالكامل خلال دقائق.

وقال مصدر أمنى، إن الحريق لم يسفر عن إي إصابات وتم إخماد الحريق، وتم معاينة المكان لتحديد سبب الحريق، ومن المتوقع أن يكون ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، أخطار النيابة العامة.

 

 


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