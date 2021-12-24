اليوم السابع
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حبس المتهمين بسرقة 160 ألف دولار من داخل شقة فى الهرم 4 أيام

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:08 ص
حبس المتهمين بسرقة 160 ألف دولار من داخل شقة فى الهرم 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - أحمد الجعفري

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شقة أحد الأشخاص في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أحد المتهمين تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، واستعان بباقي المتهمين لسرقته.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية للسرقة على يد 6 أشخاص، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر المجني عليه أن المتهمين استولوا من شقته على مبلغ 160 ألف دولار بعد تهديده والاعتداء عليه.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن أحد الجناة تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، واستغل تلك العلاقة في سرقته، حيث استعان بباقي المتهمين لارتكاب الجريمة.

 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وارشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.


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