اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:21 م
أكرم القصاص
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جوتيريش يشدد على ضرورة تحديد موعدا جديدا للجولة الأولى من انتخابات ليبيا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:04 م
جوتيريش يشدد على ضرورة تحديد موعدا جديدا للجولة الأولى من انتخابات ليبيا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
طرابلس /أ ش أ/

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية إجراء الانتخابات الليبية فى الظروف المناسبة للانتقال السياسى ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة.

وشدد الأمين العام -فى بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الليبية- على ضرورة تحديد موعد جديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى ليبيا، مشيرا إلى إعلان مفوضية الانتخابات عن الرابع والعشرين من يناير موعدا للاقتراع.

وأشار إلى أن البعثة الأممية تواصل دعم العملية الديمقراطية لمواجهة التحديات وضمان إجراء انتخابات رئاسية ونيابية فى أقرب وقت ممكن.

 


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