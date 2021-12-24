جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب أجهزة طبية مستعملة وأدوية غالية الثمن

كتب - أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب في وردية واحدة لراكب مصري وراكبه عربية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجهزة، قام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 12 جزء من أجهزة طبية مستعملة محظور دخولها.

وفي الحالة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط الأردنية القادمة من عمان استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج بسرعة من بوابة اللجنة والتي انكرت ايضا حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، تلاحظ للمأمور تعدد اختام دخول الراكبة للبلاد في اوقات متقاربة، قام احمد عافية بتكليف محمود عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 37 شريط وأمبول غالي الثمن خاص بعلاج مرض السرطان مخبأين بين طيات الملابس، امر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.