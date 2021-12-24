ثقافة الأقصر تناقش مزايا وعيوب التكنولوجيا وتقدم أمسيات شعرية متنوعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية.

وفى هذا الصدد عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "مزايا وعيوب التكنولوجيا"، وتحدثت هدير منتصر عن أهم مزايا التكنولوجيا في العصر الحديث وعيوبها وسلبياتها، كما قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة عن"الأمم والأخلاق" وأوضح يحيى بحر أن الأخلاق هى الحياة التى من خلالها يتم خروج كل الطرق المؤدية إلى النجاح وإذا غابت عن أى أمة فإن عمرها قصير وليس هناك أى سيطرة على الأخلاق من خلال الرأسمالية لكى تجعلها تسير نحو أهدافها، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر مجلة حائط عن أعياد الكريسماس نفذها سهرى سباق.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية بعنوان "مربع الواو" للشاعر جاد شامي، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان "مختارات من أشعار اليا أبو ماضي" ألقاها محمد حنفي، كما أعدت المكتبة أمسية شعرية بعنوان "تزاور عن قلبي" للشاعرة نور سليمان ألقتها وردة حسن، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود حمزه وألقى قصيدة "وبُعِثْتَ بالقرآن فينا هاديًا وطلعتَ في الأكوانِ بدرًا نيّرًا، وكذلك أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر الطاهر محمود عضو نادي أدب الطود وألقى قصيدتى " العشق نداني، في الغربة"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر مسابقة ثقافية لرواد المكتبة أختبر معلوماتك أدارتها وفاء يحيى.

وأعد بيت ثقافة الأقالتة عرض مسرح عرائس أداء سلوي جودة، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكي قصة"المصري القديم والملابس الشتوية" وأوضحت سلوى جودة أن طبيعة المناخ كانت تميل إلى الدفئ ورسموا أنفسهم على المعابد بالملابس الصيفية لأنها أكثر أناقة، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي حكاية قصة بعنوان"الذئب والعنزة الصغيرة" سردها مينا عادل أنور وتحدث عن العنزة الصغيرة وذكائها وكيف هربت من الذئب بذكائها والطمع حيث أن طمع الذئب جعله يقع فى مصيدة الصياد.



ثقافة الأقصر تناقش مزايا وعيوب التكنولوجيا (1)



ثقافة الأقصر تناقش مزايا وعيوب التكنولوجيا (2)