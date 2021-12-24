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توافد الأعضاء على الجمعية العمومية للنادى المصرى فى بورسعيد.. صور

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:17 ص
توافد الأعضاء على الجمعية العمومية للنادى المصرى فى بورسعيد.. صور جانب من الجمعية العمومية
بورسعيد - محمد عزام

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توافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري البورسعيدي، صباح اليوم الجمعة، على النادي الاجتماعي في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، للمشاركة بالجمعية العمومية العادية للنادي.

واقتصر دخول النادي الاجتماعي على أعضاء النادي المُسددين للاشتراكات السنوية عن العام المالي 2020 - 2021 المنتهي في 30 يونيو الماضي، وكذلك المُسددين للاشتراكات عن العام الحالي 2021 - 2022 والمنتهي في 30يونية 2022.

وأغلق مجلس إدارة النادى المصري النادي الاجتماعي فرع الضواحي الأيام الماضية التي سبقت انعقاد الجمعية، لاستكمال الترتيبات الإدارية والتنظيمية لعقد اجتماع الجمعية العمومية، على أن يعود النادي لاستقبال الأعضاء اعتبارًا من غدا السبت.
 

احد الأعضاء يدلي بصوته
احد الأعضاء يدلي بصوته

 

الأعضاء يدلون بأصواتهم في الجمعية العمومية
الأعضاء يدلون بأصواتهم في الجمعية العمومية

 

 

الجمعية العمومية للنادي المصري اليوم
الجمعية العمومية للنادي المصري اليوم

 

 

الجمعية العمومية للنادي المصري
الجمعية العمومية للنادي المصري

 

 

جانب من الجمعية العمومية للنادي
جانب من الجمعية العمومية للنادي

 


 



 


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