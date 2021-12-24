تنفيذ 30 مشروعًا قوميًا للتصدى للتغيرات المناخية بقطاعات الطاقة والصناعة

كتبت منال العيسوى

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك 30 مشروع قومي نفذته الدولة للتصدي ل لتغيرات المناخية والتكيف مع الآثار والحد منها، بالتعاون بين كافة الوزارات منها الكهرباء والطاقة المتجددة، و التعليم العالي والبحث العلمي، و التعاون الدولي، والنقل ، والصناعة، والاسكان، والزراعة والري، بعد إصدار لائحة معايير الاستدامة البيئية للمشروعات مما يعني تنفيذ مشروعات أكثر استدامة بهدف أن يكون 50% من المشروعات الجديدة خضراء بحلول عام 2024 و100% بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع وزارة التخطيط.

خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه المشروعات في كل قطاع على حدة

قطاع الطاقة المستدامة

1- تحسين كفاءة الطاقة والبرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد.

2- مشروع خليج الزيت على طول ساحل البحر الأحمر لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بإجمالي قدرتها 220 ميجاوات

3- مشروع انشاء مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح نسبتها 20% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول سنة 2022، و42% بحلول سنة 2035.

4- مشروع Egypt PV وهو مشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة (IMC) ، بوزارة التجارة والصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) ، لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة الحجم في المدن على أسطح المدارس ومحلات السوبر ماركت ومواقف السيارات والفنادق والمباني الحكومية، وحصل على جائزة معهد الطاقة البريطاني عن فئة الكربون المنخفض لعام 2020.

5- مشروع محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري في المحافظات، نفذته منظمة "الفاو"، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، لعمل بعض محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات، ، ليقلل من التأثير السلبي على البيئة، وتلوث التربة من تسريب الديزل، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و تعزيز استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر.

6- ‏ أول مشروع تجريبي لتحويل المخلفات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلقات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة، وتم تنفيذ 1800 وحدة منزلية وزراعية في 18 محافظة مشاريع الغاز الحيوي وفرت استخدام 63000 اسطوانة غاز البيوجاز في السنة

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قطاع النقل المستدام

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‏ 7- عملت وزارة الإسكان ووزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، على إدخال نظام الحافلات ذات الجودة المرتفعة، بهدف إقناع أصحاب السيارات باستخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية، لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

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‏8- تجري حاليا أعمال الإنشاءات في تمديد خط مترو الأنفاق 3 وبدأ العمل فى تنفيذ الخط 4، حيث يستخدم شبكة مترو الأنفاق في القاهرة ملايين الأشخاص يوميًا

قطاع الصناعة

9- ‏ أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في عام 2021، مبادرة رئاسية جديدة، لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة، تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف 250 ألف سيارة، يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات.

10- المشروع القومى لتحويل السيارات للغاز الطبيعى لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى. لتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، و دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام فى مصر بمدينة الإسكندرية، بتمويل من البنك الدولي

‏11- مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بتكلفة قدرها 200 مليون دولار ‏لتحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة.

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12- ‏تحسين إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكبات النفايات في أبو زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات.

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13- ‏الإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.

14-اكبر مشروع للتحكم التلوث الصناعى، أطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع بعض الجهات المانحة دوليا على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.

15-مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملا الغلايات الموفرة للطاقة، والمبردات الموفرة للطاقة، الوقود البديل، وإعادة إستخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التي يمكن تدويرها.