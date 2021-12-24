تفاصيل مشروعات مدينة العبور.. أبرزها تنفيذ 70 عمارة إسكان لأهالى المناطق غير الآمنة

كتب أحمد حسن

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة ب مدينة العبور خلال العام 2021، مشيراً إلى أن مدينة العبور هي إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها داخل محافظة القليوبية، ويجري بها حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتدعيم البينة التحتية لا سيما خطوط الصرف الصحي.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان والخدمات بمدينة العبور خلال عام 2021، فقد شمل الانتهاء من تنفيذ 70 عمارة بالمرحلة الأولى من عمارات السلام لإسكان المناطق "غير الآمنة" بحي السلام، والتي يشرف على تنفيذها جهاز مدينة العبور، وجارٍ العمل بـ64 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، بنسب تنفيذ متقدمة بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية.

من جانبه قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم الانتهاء من عددٍ من المباني الخدمية بمشروع عمارات السلام والتي شملت (مخبزين – حضانة - مركز طبى - مدرسة ثانوي عام سعة 33 فصلاً - مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً)، وجارٍ تنفيذ أعمال حمام السباحة والنافورة والمبنى الاجتماعى بمشروع الإسكان الفاخر GANNA بمركز المدينة، وإنشاء المحطة الوسيطة لمعالجة المخلفات بالمنطقة الصناعية أ، واستكمال إجراءات الطرح لمدرسة النيل بالحي السادس، وإنشاء المبنى الإداري للجهاز بعد إزالة كافة المعوقات بنسبة 90%، بجانب طرح مشروع إنشاء 90 ورشة بالمنطقة الصناعية ب/ج لتكون بديلا للورش التى تم غلقها بمركز الحي الأول، والانتهاء من أعمال إنشاء سوق اليوم الواحد بمركز الحى الثاني لخدمة الباعة الجائلين، وجارٍ العمل فى إنشاء مستشفى عام بالحي الثامن بنسبة إنجاز متقدمة.



عمارات بمدينة العبور

وفيما يتعلق بمشروعات الكهرباء والتشغيل والصيانة، ذكر "الغيطي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ عدة أعمال للكهرباء بمشروع إسكان أهالي المناطق "غير الآمنة" بإجمالي استثمارات بلغت نحو 88 مليون جنيه حتى الآن، والانتهاء من أعمال الكهرباء بالسوق المكشوف بمركز خدمات الحى الثاني لتغذية 82 محلاً، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة محولات العبور رقم 5، وتنفيذ الكابلات الكهربائية لتغذية كمبوندين بالمدينة، ومشروع شارع مصر "50 باكية"، والممشى بالحى التاسع، ومدخل خط 10، ومحور الحى الأول ومدخل المدينة، وطريق بلبيس الصحراوي، والمحور الغربى والميادين (السادات – الشباب - عرابى).

وقال: فيما يتعلق بمشروعات تطوير الطرق والمحاور والميادين وتنسيق الموقع: تم تطوير الميادين الرئيسية (الشباب – السادات – الجهاز – الشهيد أحمد المنيرى - الحجاز) بالمشاركة مع المجتمع المدني، وتجميل مداخل المدينة الرئيسية على طريقي ( بلبيس/القاهرة )، و ( الإسماعيلية / القاهرة )، وتم وجارٍ تنفيذ وطرح عدة أعمال لرفع كفاءة الطرق وتنسيق المواقع بمراحل مختلفة بالأحياء ( 4 – 5 – 6 – 7 - إسكان الشباب والمستقبل والإسكان القومي بالحى الثامن – 9 – الترفيهى )، واستكمال أعمال المحور الغربى للمدينة، وبدء أعمال رفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية ب ، ج، والطرق الداخلية الموازية لطريق بلبيس / القاهرة، وقرب الانتهاء من الأعمال الخاصة بالطرق بمشروع إسكان المناطق غير الآمنة بحى السلام، وبدء أعمال الطرق بقطع أراضى الأكثر تميزاً وبيت الوطن بالحى الثامن، وتنفيذ دورانات جديدة بالمناطق المزدحمة، ورفع كفاءة شارع طه حسين، وأعمال التدبيش بين محطة محولات الكهرباء ومسجد الواحد الأحد والكنيسة، وتطوير محور الحى الرابع، وتنفيذ جراج أسواق الخير بمسطح 7500 متر بالحي الثانى، وأعمال تنسيق الموقع بمركز الحي الأول وتوفير جراجات إضافية بالمنطقة، وتطوير محور العبور الرئيسى، ورفع كفاءة امتداد محور السادات، والطرق المؤدية لمبنى الجهاز الجديد.



مشروعات بمدينة العبور

أضاف رئيس جهاز العبور، أن مشروعات تدعيم منظومة الصرف بالمدينة شملت: تدعيم خط الصرف بالمنطقة المنخفضة بحي الشباب وإعادة الشيء لأصله، وجار تنفيذ خط الصرف قطر 600 مم بالشباب، وخط تدعيم الصرف قطر 800 مم و 900 مم بشارع الشيخ متولي الشعراوي بالحي الثاني، وخط الصرف قطر 600مم من المنطقة الصناعية ب ، ج إلى رافع الصرف لمشروع دار مصر، وخط الصرف قطر 1000مم بالحى السادس، لافتاً إلى أن الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق الجارية يشمل: محطة رافع الصرف دار مصر مرحلة ثانية بطاقة 25ألف م3/يوم، وأعمال شبكات المياه والصرف والري لقطع أراضي بيت الوطن والخدمات بالحي الثامن، ومشروع خط تغذية محطة القطار الكهربائي بالعبور، وأعمال التشغيل والصيانة لآبار تخفيض منسوب المياه بالمدينة، ومشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية بالمنطقة المنخفضة بالحي السابع، ومحطة رفع الصرف بمشروع إسكان المناطق غير الآمنة غير الآمنة بحي السلام حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجارٍ التشطيب واستكمال توريد الأعمال الكهروميكانيكية، بجانب الانتهاء من شبكات المياه والصرف والري بالمشروع على طريق بلبيس الصحراوي للعمارات المتاحة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه في إطار التصدي للمخالفات الخاصة بتغيير النشاط تم خلال 2021 إعادة الشيء إلى أصله لـ130 وحدة سكنية قامت بتغيير النشاط إلى تجارى، ونقل منطقة الورش المخالفة الموجودة داخل الكتلة السكنية وتوفير أماكن بديلة في المنطقة الصناعية وإعادة الشئ لأصله، كما شمل قطاع المواصلات التنسيق لتشغيل خطوط النقل الداخلي والخارجي بالمدينة، وإنشاء موقف بمساحة 2800 م لسهولة التنقل من المدينة إلى الأقاليم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من أعمال مسار الدراجات والممشى فى المنطقة بين الحى التاسع والمنطقة الترفيهية بطول حوالى 4 كم كمرحلة أولى للمشروع، مع إقامة استراحات على طول المسار شاملة أعمال المظلات والمقاعد وأعمدة الإنارة والجيم المفتوح.