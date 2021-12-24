تفاصيل فعاليات مهرجان التحطيب بالأقصر بعد افتتاحه أمس وحتى الختام فى 27 ديسمبر

الأقصر – أحمد مرعى

تستكمل فعاليات الدورة 11 للمهرجان القومى للتحطيب هذا العام غرب محافظة الأقصر، بعد افتتاحه برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مساء أمس الخميس، حيث تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة برنامجا فنيا تشرف عليه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتشارك به 9 فرق فنية بعروضها في 3 مواقع ثقافية تابعة للهيئة.

وتقام فعاليات الافتتاح بمشاركة جميع فرق المهرجان بقصر ثقافة حسن فتحي، وهي النيل للموسيقى والغناء، والأقصر للفنون والآلات الشعبية، وقنا وسوهاج وملوي وبني سويف وأسيوط والمنيا للفنون الشعبية.

وتشهد اليوم الجمعة 24 ديسمبر الجارى، فعاليات تقام فى قصر قرية حسن فتحى وتشمل عروض: (الأقصر للفنون الشعبية – الأقصرى للآلات الشعبية – سوهاج للفنون الشعبية - بنى سوبف للفنون الشعبية)، وفى قصر ثقافة الأقصر تشمل العروض: (عرض لفرقة النيل للموسيقي والغناء – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية)، وفى قصر ثقافة حوض الرمال تشمل العروض: (فرقة ملوى للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية).

أما يوم السبت 25 ديسمبر الجارى فينظم فى قصر ثقافة حسن فتحى: (عرض لفرقة النيل للموسيقي والغناء – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية - فرقة أسيوط للفنون الشعبية)، وفى قصر ثقافة الأقصر: (الأقصر للفنون الشعبية – الأقصر للآلات الشعبية – فرقة ملوى للفنون الشعبية)، وفى قصر ثقافة حوض الرمال: (سوهاج للفنون الشعبية - بنى سوبف للفنون الشعبية).

وفى يوم الأحد 26 ديسمبر الجارى، فيشهد فى قصر ثقافة حسن فتحى: (فرقة النيل للموسيقي والغناء - الأقصر للفنون الشعبية - سوهاج للفنون الشعبية - فرقة ملوى للفنون الشعبية)، وفى قصر ثقافة الأقصر: (فرقة أسيوط للفنون الشعبية - بنى سوبف للفنون الشعبية - الأقصر للآلات الشعبية)، وفى قصر ثقافة حوض الرمال: (فرقة قنا للفنون الشعبية - فرقة المنيا للفنون الشعبية).

أما فى يوم الإثنين 27 ديسمبر الجارى، فيجرى تنظيم حفل الختام بمشاركة جميع الفرق فى قصر ثقافة حسن فتحى، حيث تقدم الفرق عروضها فى الحفل الختامى أمام الجمهور، حيث يعيد مهرجان التحطيب الذي ينظم كل عام فى الأقصر التاريخ التراثى للعبة التحطيب التاريخية فى جنوب الصعيد والتى يعتبرها شيوخ وملوك اللعبة "لعبة الرجال فقط"، فهى اللعبة التى يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء فى مدن وقرى محافظات الصعيد، حيث إن "لعبة التحطيب" واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أنه على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.