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تعرف على محور سمالوط أعلى النيل بمحافظة المنيا قبل الافتتاح × 8 معلومات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:29 م
تعرف على محور سمالوط أعلى النيل بمحافظة المنيا قبل الافتتاح × 8 معلومات محور سمالوط
كتب رضا حبيشى

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انهت وزارة النقل استعداداتها لافتتاح محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا، ضمن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء محاور عرضية تربط شرق وغرب النيل، وتقليل المسافة البينية بينها إلى 25 كم، لتسهيل الحركة بين شرق وغرب النيل، وتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد.

 

ويقدم اليوم السابع فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المحور خلال التقرير التالى:
 

1ـ المشروع يمتد بطول 24 كم وعرضه 21 متر ويتكون من حارتين فى كل اتجاه.

2ـ تكلفة المحور الجديد بلغت 1.872 مليار جنيه.

3ـ المشروع يضم 30 كوبرى و17 نفق.

4ـ المحور الجديد يضم 4 كباري رئيسية هى كوبري أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الشرقي وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي وكوبري أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الغربي.

5ـ الكبارى والأنفاق التى يتكون منها المحور الجديد تستهدف تفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

6ـ المحور يساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

7ـ المحور يربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل.

8ـ المحور بمثابة شريان تنمية بالصعيد


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