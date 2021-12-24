اليوم السابع
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تعرف على استعدادات الكنيسة الأسقفية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:00 ص
تعرف على استعدادات الكنيسة الأسقفية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل الاستعدادات لقداس عيد الميلاد المجيد اليوم الجمعة، الذى يأتى فى ظل جائحة كورونا.

ومن جانبه، أكد دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى  أن احتفال ليلة عيد الميلاد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجارى سيقام فى موعده فى تمام الثامنة مساءً مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم الصلاة  على أن تبث الصلوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع التأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية لجميع الحاضرين وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وشدد رئيس الأساقفة: يجب الاستجابة لتعليمات المنظمين يوم الاحتفال من أجل الحفاظ على صحة المصلين والحاضرين.


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

فيروس كورونا

عيد الميلاد المجيد

احتفال عيد الميلاد

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