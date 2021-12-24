تطوير محاور العريش والمنطقة الصناعية مشروعات جديدة على أرض سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن أبرز مشروعات يتم العمل فيها تطوير مدينة العريش التى انطلقت وتتواصل بتنفيذ مرحلتها الثانية بإنشاء المحاور، لافتا إلى أنها تشمل المحور الأول الساحلى من منطقة شرق العريش من السكاسكة حتى الريسة ويتواصل العمل فيها، وتشمل المرحلة القادمة محور شارع الجيش وصولا لمنطقة الساحة الشعبية مرورا بشارع أسيوط واستكماله فى الطريق الدائرى القديم الذى يصل إلى المحافظة وميناء العريش البحرى.

وأكد أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة طريق مطار العريش بطول 6 كيلو متر وبعرض 6 حارات فى الاتجاهين ويربط بطريق العريش الدائرى ويخدم بشكل مباشر ميناء العريش البحرى.

ومن المشروعات القائمة بشمال سيناء تطوير المنطقة الحرفية الصناعية بالعريش المقامة على نحو كيلو مترا مربعا جنوب المساعيد بالعريش، تهدف إلى تفريغ مناطق وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية.

وقال محافظ شمال سيناء، أن وزارة التخطيط خصصت مبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة والذى يضم عدد 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة وبينها والنجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية كما تستعد محافظة شمال سيناء لتطوير 5 مناطق عشوائية تقع فى نطاق مدينة العريش.